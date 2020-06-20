شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فؤاد وابنته يشتركان فى أغنية لأول مرة ويهديانها لـ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان طارق فؤاد أغنية جديدة بمناسبة عيد ميلاد الفرعون المصرى محمد صلاح بطل وأسطورة ليفربول ، والذى احتفل بها صلاح خلال الشهر الحالى.

ولأول مرة يشترك المطرب طارق فؤاد مع ابنته راندا فى غناء أغنية، هى المحاولة الأولى لراندا التى تغنى لأول مرة، حيث تغنى باللغة ال‘نجليزية فى حين يغنى والدها باللغة العربية.

وقال المطرب والملحن طارق فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذه هى المحاولة الأولى والأخيرة لابنته راندا فى الغناء مؤكدًا أنها استأذنته للمشاركة فى هذه الأغنية، لتغنى باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنها درست إخراج وستعمل فى هذا المجال.

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وأغنية محمد صلاح تأليف وألحان وغناء طارق فؤاد وتوزيع محمد ماهر وإخراج حاتم السيد، وهى الأغنية الثانية التى طرحها فؤاد بعد عودته للغناء بسبب غيابه لفترة لمروره بأزمة صحية، حيث استأنف نشاطه بأغنية "اللهم ارحمنا".

وتقول كلمات الأغنية :"الله عليك... ياحبيب والديك.. انت الجميل.. مالك مثيل... حط الكوره وحط الجون... واحنا معاك فين ماتكون... يابو قلب ابيض وحنون.. ياصلاح. ياصلاح"

والموسيقار طارق فؤاد لمع اسمه كمطرب وملحن وشاعر بين نجوم وعمالقة الغناء، ولحن لنفسه ولكبار المطربين عددا كبيرا من الألحان، وقدم الكثير من الأعمال الدينية التاريخية والوطنية والرومانسية، إضافة إلى تترات عدد من أهم الأعمال الفنية، ومنها قصص الأنبياء، والسابقون الأولون، وغيرها وفاز بالعديد من الجوائز الغنائية، كما شارك بالتمثيل فى عدد من الأعمال ، ونافس الكثيرين وتفوق عليهم حتى مر بأزمته الصحية الأخيرة فابتعد لفترة اقتربت من 5 سنوات حتى عاد لاستئناف نشاطه الفنى.