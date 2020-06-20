شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم استعانوا بأشقائهم ليديروا أعمالهم أبرزهم تامر حسنى ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشوار الفنى لبعض النجوم يكون مليئًا بالعثرات والأزمات بسبب عدم وجود مدير أعمال يناسبهم وتحدثنا من قبل عن المشكلات التى كانت بين عدد من النجوم ومديرى أعمالهم وربما وصل منها إلى ساحات القضاء، ولكن يوجد نجوم كبار فضلوا الاعتماد على "الشقيق" وفى أكثر الأحيان يكون الأخ الأكبر هو الذى يدير أعمال عدد من النجوم.

ونكشف بالأسماء بعض هؤلاء النجوم الذين فضلوا أن يكون الذراع اليمنى وكاتم الأسرار هو الشقيق.

ومن أبرز هؤلاء النجم تامر حسنى حيث يتولى شقيقه الأكبر حسام حسنى قيادة وتنسيق كل أعماله منذ أن رحل عنه مدير أعماله السابق محمد فؤاد ويتولى حسام أيضا التعاقدات وإدارة شركته التى افتتحها للإنتاج السينمائى وتنظيم الحفلات.

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تامر حسنى وشقيقه حسام

ومن ضمن النجوم أيضا الذين يتولى الأخ إدارة أعمالهم الفنان محمد رمضان فيتولى إدارة أعماله شقيقه محمود والذى يسير معه كظله فى كل مكان يظهر فيه رمضان وهذا منذ بداية مشواره الفنى.



محمد رمضان وشقيقه محمود

الفنانة مها أحمد من النجمات اللاتى يتولى إدارة أعمالها شقيقها خالد أحمد، وكذلك النجم راغب علامة يتولى إدارة أعماله شقيقه خضر، وكذلك الفنانة ميريام فارس تولى قيادة أعمالها شقيقتها رولا.



راغب علامة وشقيقه خضر

والفنان باسم سمرة يتولى إدارة أعماله أيضا شقيقه هشام، الفنان محمد فؤاد إدارة أعماله شقيقة شافعى عدة مرات وانفصل عنه ويعود مرة أخرى.

أما الفنانة مى كساب تولى إدارة أعمالها أيضا شقيقها محمد إلى أن تولى عاطف جمعة حاليا إدارة أعمالها، وهناك مطربون يولون أعمالهم لبعض الأقارب المقربين مثل الكينج محمد منير كان يتولى إدارة أعماله ابن عمه وزوج شقيقته الراحل محمود منير الذى وافته المنية منذ عدة أشهر، وكذلك المطرب الشعبى سعد الصغير يُولى إدارة أعماله زوج شقيقته وجيه الحسينى، وهذا بعدما توفى شقيقه محمد فى بداية مشواره الفنى، وفى نفس السياق الفنانة هدى تولى إدارة أعمالها إلى شقيقها محمد عنتر، أما الفنانة جواهر يتولى إدارة أعمالها زوجها سامى فهمى.