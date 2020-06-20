شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: فوز محسن حلمي بجائزة التفوق أهم خبر أسعدني بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج المسرحي الكبير الراحل محسن حلمي بجائزة الدولة في التفوق فى فرع الفنون و"الخليج 365" تواصل مع الفنانة سلوي محمد علي أرملته التي قالت: بعد معرفتي بالخبر قلبي من الداخل بيرقص وهذا أكبر خبر أسعدني وسعيدة جدًا أنني بالفعل نجحت وتقدمت له بالأوراق وهو علي قيد الحياة وهذا كان الشرط ولكن القدر لم يمهله ليفوز بها في حياته ولكن من المؤكد أنه سعيد جدًا حاليًا.

وأضافت: هذه الجائزة وفوزه بها هي أهم خبر أسعدني بعد رحيله وكنت أتمني أن يحصل عليها في حياته ولكني أعتقد أنه يشعر بها وسعيد بالجائزة في عالمه وكنت أتمني أن يكون موجودًا ويسعد مثلنا بها ولكنه من المؤكد يرانا من الجنة وسعيد مثلنا.

وأضافت سلوي محمد علي: هو بالفعل كان يستحق الجائزة لأنه أفني عمره في المسرح وكان متميزًا في المسرح الشعبي ودراسته له وللتاريخ الشعبي يستحق عنه أكثر من جائزة ومسرحية "المحبظاتية" التي قدمها كانت أيقونة في تاريخ المسرح أو كرسالة دكتوراه في الفن الشعبي والمسرح الشعبي فقد استخدم فيها كل فنون المسرح.

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المخرج الراحل محسن حلمي والفنانة سلوي محمد علي

وأوضحت: المخرج العالمي والمسرحي الكبير والفنان الإنجليزي الشهير بيتر بروك أشاد بالمسرحية عندما شاهدتها أثناء زيارته لمصر بل كتب عنها وقال إنها من أهم التجارب وسمعته بنفسي عندما بارك له وقال له: هذه أهم مسرحية شاهدتها في المنطقة العربية.

يذكر أن جوائز الدولة للتفوق أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجاءت كالتالى: فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى وأحمد رجب منصور صقر، وفى الآداب أحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور فوزى خضر، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث وإبراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة .