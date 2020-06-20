شكرا لقرائتكم خبر عن من يتولى إخراج مسلسل أحمد زكى..هل يتم اختياره من بين 10 مخرجين تعاونوا معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم محمد رمضان الجدل مؤخرا بعدما أعلن عن نيته تقديم مسلسل يتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكى، على أن يحمل اسم "الامبراطور" نسبة إلى أحد أعمال الفنان الراحل، وفى الحقيقة أن أحمد زكى يستحق مسلسلات وأفلام لأنه ممثل مبدع قدم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والدرامية المأسوية أيضا، من خلال مسيرة فنية على مدار ثلاثون عاما أستطاع من خلالها أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب عشاقه في كل الدول العربية



الفنان احمد زكى

اعلان محمد رمضان عن تجسيد الفنان أحمد زكي تسبب في حالة من توقعات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن باقى المشاركين في العمل واذا كان العمل سيجسد حياته الشخصية أيضا فمن يجسد دور زوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الفنان هيثم أحمد زكي، وأيضا أصدقائه المقربين أمثال رغدة وممدوح وافى وغيرهم، وبعد الاستقرار على المؤلف بشير الديك في كتابة العمل الذى تعاون مع الراحل في 6 أفلام سينمائية، نرصد من خلال هذا التقرير المخرجين الأكثر تعاونا مع الراحل ويكون من المحتمل ترشيح أحدهم لتولى اخراج هذا المسلسل.



احمد زكى

المخرج على عبد الخالق

تعاون المخرج على عبد الخالق مع الفنان الراحل أحمد زكي في 3 أفلام سينمائية حققت نجاحا كبيرا، وهم "شادر السمك" مع النجمة نبيلة عبيد، وفيلم "البيضة والحجر" مع الفنانة معالى زايد، وفيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الفنانة نورا



على عبد الخالق

المخرج خيرى بشارة

تعاون المخرج خيرى بشارة أيضا مع الفنان الراحل أحمد زكي في 3 أفلام سينمائية هي، فيلم "الأقدار الدامية" مع نادية لطفى ويحيى شاهين، فيلم "العوامة رقم 70" مع الفنانة تيسير فهمى، وفيلم "كابوريا" مع الفنانة رغدة وحسين الامام وسحر رامى.



خيرى بشارة

المخرج على بدرخان

تعاون المخرج الكبير على بدرخان مع الفنان الراحل أحمد زكى في 3 أفلام سينمائية هم، فيلم "الرجل الثالث" مع النجمة ليلى علوى، وفيلم "الراعى والنساء" مع النجمتان سعاد حسنى ويسرا، وفيلم "نزوة" مع النجمتان يسرا وشيرين رضا.



على بدرخان

المخرج شريف عرفة

تعاون المخرج شريف عرفة مع الفنان الراحل أحمد زكى في 3 أفلام سينمائية هم، فيلم "الدرجة الثالثة" مع الفنانة سعاد حسنى، وفيلم "حليم" مع النجمة منى زكى، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع النجمتان ليلى علوى ومنى زكى.

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شريف عرفة

المخرجة ايناس الدغيدى

تعاونت المخرجة ايناس الدغيدى مع الفنان الراحل أحمد زكى من خلال فيلمين حققوا نجاح كبير هم، فيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع النجمة يسرا والفنان يونس شلبى، وفيلم "استاكوزا" مع الفنانة رغدة والراقصة دينا والفنان ممدوح وافى



ايناس الدغيدى

المخرج طارق العريان

تعاون المخرج طارق العريان أيضا مع الفنان الراحل أحمد زكى من خلال فيلمين هما، فيلم "الباشا" مع الفنانة منى عبد الغنى والفنان حمود حميدة، وفيلم "الامبراطور" مع الفنانة رغدة والفنان محمود حميدة، وهو الفيلم الذى تم نسب اسمه الى المسلسل الجديد الذى سيجسد خلاله النجم محمد رمضان حياة الفنان الراحل.



طارق العريان

4 مخرجين تعاونوا مع الفنان الراحل أحمد زكى بفيلم واحد

وتعاون 4 مخرجين كبار مع الفنان الراحل أحمد زكي من خلال فيلم واحد لكلا منهم، ولكنه كان كفيل لوضع بضمة كبير لما حققوه من نجاح كبير، وهم، المخرج داوود عبد السيد الذى تعاون معه من خلال فيلم "أرض الخوف"، والمخرج محمد فاضل الذى تعاون معه في فيلم "ناصر56"، والمخرج عادل اديب الذى تعاون معه بفيلم "هيستيريا"، والمخرج مجدى أحمد على الذى تعاون معه بفيلم "البطل".



عادل اديب



داوود عبد السيد



محمد فاضل