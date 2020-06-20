شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة شبابية مرتدية بلوزة بيضاء و"بنطال" أزرق اللون.

وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة باللغة الإنجليزية :"ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابقى متفائلا.. ارسل العديد من رسائل الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".

وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة وعلقوا عليها "من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع".

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ووقتها تواصلت ”الخليج 365” مع النجمة سوسن بدر، وعلقت على الامر قائلة : "كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018.

وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.