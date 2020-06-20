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شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع الكينج محمد منير مع محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، أحيا الكينج محمد منير في الفتره الماضية حفل أون لاين، قدم أغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه، ويأتى هذا الحفل ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد
وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.
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