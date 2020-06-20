شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم أصالة الخليجى الجديد قبل طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل اسم "وش كنت اقول"ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب.

ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز،"ماعرفت انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

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كما يتضمن أغنية "الاستاذ" من كلمات سعودي البابطين،وألحان سهم،وتوزيع خالد عز، و"نعم اشتاق"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"سري"من كلمات قوس، وألحان سهم،وتوزيع بشار سلطان.

كما يضم الألبوم أغانى "انا معاك" من كلمات سعودي بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"بيان" من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و "لا تستسلم" من كلمات سعودي بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، من ناحية أخرى تستعد أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.