شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين تجتمع لعودة النشاط الغنائى والحفلات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر مع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، يرافقه وفد من مجلس النقابة ضم الفنانة نادية مصطفى والمايسترو محمد أبو اليزيد، والمايسترو أحمد رمضان، والمستشار علاء عامر، لمناقشة المذكرة التوضيحية لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي.

وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا، وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق، وأن القرارات القادمة سوف تراعى ما جاء بالمذكرة، وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأن أول يوليو المقبل سوف تكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيا وفي منتصف شهر يوليو سوف تعود الحياة إلى ما قبل الجائحة ما لم يطرأ جديد.







