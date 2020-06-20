شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عودة: أهدى جائزتى لأستاذى المخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الدكتورة مروة عودة بجائزة الدولة التشجيعية في فرع تصميم الأزياء المسرحية عن مسرحية "الإلياذة" وقالت لـ"الخليج 365" إنها لم تتوقع الجائزة لكنها كانت تنتظرها وتتمني الفوز بها وهي بالنسبة لها الأفضل في الجوائز التي حصلت عليها من قبل فقد نالت جائزة الدولة للإبداع وسافرت لأكاديمية الفنون بروما.

وأضافت الدكتورة مروة عودة: حصلت من قبل علي جائزتين من المهرجان القومي للمسرح كأفضل مصممة أزياء عن مسرحية "ظل الحمار" للمخرج إسلام إمام كما حصلت علي نفس الجائزة في دورة أخري عن مسرحية "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي وأول جائزة كانت من المهرجان القومي وهي عبارة عن شهادة من لجنة التحكيم الخاصة عن عرض "عنبر رقم واحد" وكنت وقتها خريجة جديدة، كما حصلت علي جائزة من مهرجان "طقوس" بالأردن عن مسرحية "ظل الحمار" ولكن الجوائز من بلدي هي الأفضل والأكثر قيمة بالنسبة لي .

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تصميمات الملابس لمسرحية الالياذة التي حصلت مروة عوده من خلالها علي الجائزة

أما عن إهداء الجائزة فقالت: أهدي الجائزة للمخرج خالد جلال فهو أستاذي وسبب في نجاحي وهو أول من قدمني ولولاه ما كنت أنا فهو أول من اقتنع بي وأفضل شغل أقدمه مع المخرج خالد جلال فهو أستاذ لأجيال كثيرة.



ازياء مسرحية الالياذة

كان قد عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وفاز بالجوائز أيضا فن الرسم: هند حسن سيد مصطفى، الخزف: محمد أحمد حسن سعودي، العزف على آلة القانون: شادي أحمد محمود الجندي، التمثيل المسرحى: سلوى أحمد محمد فرج، تصميم أزياء مسرحية: مروة محمد صالح عودة، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة: شريف خالد عبد الخالق عبد الحميد، وشريف رمزي رزق أبو السعد، و ناهد مسعد محمد زميتر، ومصطفى مجدي مصطفى البشبيشي، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية: عادل عبد المنعم محمد داود، تصوير الفيلم الروائي الطويل: مصطفى أشرف أحمد فهمي.