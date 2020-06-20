شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقاده لهم.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة جديدة للفنانين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، على توجيه رسالة لكل الفنانين الذين انتقدهم خلال الفترة الأخيرة على خلفية زواج شقيقته من الفنان أحمد العوضى. واعتذر شقيق ياسمين عبد العزيز عن كل الانتقادات التي وجهها لبعض الفنانين، قائلاً: "عايز أعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم، اعذروني محدش عارف كم المشاكل اللى أنا فيها بقالي سنتين، وللأسف خليت الواحد عصبي جدا، آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلي من الأول".



شقيق ياسمين عبد العزيز على فيس بوك

ونشر الفنان وائل عبد العزيز مؤخراً فيديو يوجه به رسالة تهنئة ولوم لها ولبعض زملائه بالوسط الفنى، وذلك على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وقال في رسالته وائل: "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

وأضاف وائل عبد العزيز: "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها".