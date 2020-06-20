شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب جديدة لـ محمد الشرنوبي وهو في شهر العسل.. اعرف إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان محمد الشروني حاليًا شهر العسل برفقة زوجته راندا رياض، حيث أقام حفل زفاف بسيط مؤخرًا نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، وكشفت الصور التي ينشرها شرنوبي من شهر العسل مدى الحب والرومانسية التي تجمعه بزوجته.

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وعلي الجانب الأخير يعيش الشرنوبي قصة حب أخري لكن في مسلسل "ليه لاء"، بطولة أمينة خليل، ومن خلال الأحداث يقع حسين الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي، في حبها، بعدما وجد أن علاقته بنانسي، والتي تجسد دورها بسنت شوقي، ليست علاقة متوافقة، حيث أظهر أكثر من مشهد التوافق بين ملك التي تقوم بدورها أمنية خليل وحسين، فهل سيظهران في قصة حب بأحداث مسلسل "ليه لاء".

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎