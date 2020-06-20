شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كلمة الرئيس..صلاح عبدالله لأردوغان ورئيس وزراء إثيوبيا: "نتكلم راجل لراجل ولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله على التعليق على كلمة الرئيس السيسى الأخيرة أثناء تفقده المنطقة الغربية، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر من أحد أفلامه، ووجه كلامه إلى الرئيس التركى أردوغان، ورئيس وزراء إثيوبيا، وكتب فيها: "ها نتكلم راجل لراجل ولا..".

صلاح عبد الله وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مجموعة من الرسائل المهمة، خلال تفقده للاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، وأهم تلك الرسائل كانت كالتالى: أي تدخل مباشر من مصر في أزمة ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية. هدفنا حماية وتأمين الحدود الغربية لمصر من الإرهاب والمرتزقة. أمن واستقرار ليبيا لا يتجزأ عن أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي. نطالب بوقف إطلاق النار الفوري وتطبيق مبادرة إعلان القاهرة. مصر سعت منذ البداية لأمن ليبيا ومنع التدخلات الأجنبية غير الشرعية. يخطئ من يظن أن حِلمنا ضعف وصبرنا تردد. عقيدة الجيش المصري وثوابته عدم الاعتداء على الآخرين. Advertisements جاهزية القوات المسلحة المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا. التدخلات غير الشرعية في منطقتنا تسهم فى انتشار الإرهاب. القوات المسلحة تمتلك منظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية. القوات المسلحة قادرة علي تنفيذ أى مهام لحماية وتأمين البلاد من كافة التهديدات. أى تدخل مصرى فى ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبى. مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا. مستعدون لتدريب القبائل الليبية وتسليحها ويجب حل الميليشيات المسلحة. ليس لنا مصلحة إلا أمن ليبيا وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر. لسنا غزاة ولن نكون وليس لدينا أي أطماع في ليبيا. أي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل. نقدر التنمية في إثيوبيا وعلى الشعب الإثيوبي تقدير الحياة في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد كلمة الرئيس..صلاح عبدالله لأردوغان ورئيس وزراء إثيوبيا: "نتكلم راجل لراجل ولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.