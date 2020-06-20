هنا الزاهد الأكثر بحثًا على جوجل بسبب هذه الصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، بصور جديدة لها وهي تستمتع بإجازة الصيف عبر حسابها على ‏إنستجرام، لتحتل بها قائمة الأكثر بحثا بمؤشر البحث جوجل، وحازت على إعجاب العشرات من متابعيها ‏متغزلين في جمالها وإطلالاتها، إذ ارتدت جيبة قصيرة باللون الأبيض وبلوزة قصيرة للغاية باللون ‏الفوشيا حيث تميزت بنقوشات الورد.‏



هنا الزاهد

وتستعد هنا الزاهد لعرض فيلمها "الغسالة" وذلك بعد الانتهاء من تصويره منذ ‏أيام، ووضعت عبر حسابها على إنستجرام صورتها مع المخرج أثناء تصوير الفيلم، وعلقت عليها ‏بكلمات أثنت فيها على مدى موهبته واعتزازها بكل مشهد قضته معه خلال الفيلم، حيث كان دائم التحفيز ‏لها مثلما ذكرت خلال رسالتها له‎.‎

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام ‏مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر ‏أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم ‏عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك ‏فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار ‏رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده‎.‎