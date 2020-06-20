شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم "قبل الأربعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضمت الفنانة هالة فاخر إلى فريق عمل فيلم "قبل الاربعين" لتجسد أحد الادوار الرئيسية فى العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة داليا مصطفى، بسمة، محمد على رزق، معتز ‏هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.‏

وكان آخر أعمال الفنانة هالة فاخر مسلسل "سكر زيادة" وجسدت من خلاله دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد والتى تستعين بها الأخيرة للاقامة معها فى المنزل لمضايقة نادية الجندى، وتتسم شخصية هالة فاخر فى العمل بذاكرتها الضعيفة ونسيانها العديد من الأمور، ولذلك تتعرض للمواقف الكوميدية طوال الوقت.

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مسلسل "سكر زيادة" جمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى .