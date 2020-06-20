شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. السينما المصرية حاضرة بقوة فى المسابقات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رغم الأزمة التي تواجه صناعة السينما في العالم إلا أن بعض المهرجانات اعلنت عن اقامة دوراتها بشروط أو عرض المهرجانات لأفلامها "أون ‏لاين" والسينما المصرية لها نصيب في المهرجانات وحاضرة بقوة حيث تم اختيار فيلمين في المسابقة الرسمية لمهرجان " كان "

اختير الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين‎ ‎في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل ‏بمهرجان كان وفيلم "سعاد" يستكمل المسيرة الفنية للأعمال السينمائية المصرية المشاركة في ‏مهرجان كان، والتي بدأت بمشاركة فيلم "دنيا" للمخرج محمد كريم الذي شارك في دورة ‏المهرجان عام 1946، ومن ثم أفلام "ابن النيل" و"صراع في الوادي" للمخرج الكبير ‏الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا في الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" ‏للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذي عرض عام 1952‏‎.‎

وكانت آخر الأفلام المصرية المنضمة لقائمة ترشيحات مهرجان كان السينمائي فيلم ‏‏"يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي الذي شارك عام 2018 في المهرجان. ‏

وكان القائمون علي المهرجان قد أعلنوا أن بعض الأفلام التي كان من المتوقع ‏عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ‏ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها ‏رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك في محاولة لتعزيز أوراق ‏اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفي إلي أن ‏التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة‎.‎





كما اختير فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء فى المسابقة الرسمية للفيلم القصير ‏بمهرجان كان. ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة ‏في تاريخ المسابقة.‏

الفيلم تدور قصته داخل مدينة القاهرة وتحديدًا في حي السكاكيني، وتم اختيار ‏أبطاله عن طريق وكالة خاصة باختيار الوجوه الجديدة وبطلاه هما سيفالدين ‏حميدة، ونورهان محمد، والعمل إنتاج مصري فرنسي‎.‎

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فيلم "ستاشر" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى ‏مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل ‏على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج‎.‎

كما حصل فيلم هذه ليلتي على الجائزة الذهبية ، حيث نافس في المسابقة الرسمية ‏لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية(‏FIFOG‏) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 ‏وحتى 14 يونيو الجاري في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ‏‏..المؤنث" .‏

وقد حظى الفيلم العام الماضي بعرضه العالم الأول بـمهرجان الجونة السينمائي ‏الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما ‏الأفريقية

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء ‏الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة ‏لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.‏





وأخيرا شارك فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، في مهرجان بالم سبرينحز ‏السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية‎.‎‏ المقام في الفترة من 16 إلى 22 من ‏شهر يونيو، بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعتبر ‏المنوط بتأهيل الأفلام للمشاركة في جوائز الأوسكار لعام 2021‏‎.‎

أقيم العرض العالمي الأول للفيلم مطلع العام الجاري، ضمن الاختيارات الرسمية ‏لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا، وهو أكبر محفل دولي للأفلام ‏القصيرة‎.‎

تدور أحداث الفيلم حول "حليمة"، وهي امرأة سودانية تعيش في مصر، تعمل "حنانة" ‏أي ترسم الحنة للعروس، وقبل حفلات الزفاف تذهب حليمة إلى حفلة حنة في أحد ‏الأحياء الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر ‏‏7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.‏