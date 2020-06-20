رغم كورونا.. السينما المصرية حاضرة بقوة فى المسابقات العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رغم الأزمة التي تواجه صناعة السينما في العالم إلا أن بعض المهرجانات اعلنت عن اقامة دوراتها بشروط أو عرض المهرجانات لأفلامها "أون لاين" والسينما المصرية لها نصيب في المهرجانات وحاضرة بقوة حيث تم اختيار فيلمين في المسابقة الرسمية لمهرجان " كان "
اختير الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل بمهرجان كان وفيلم "سعاد" يستكمل المسيرة الفنية للأعمال السينمائية المصرية المشاركة في مهرجان كان، والتي بدأت بمشاركة فيلم "دنيا" للمخرج محمد كريم الذي شارك في دورة المهرجان عام 1946، ومن ثم أفلام "ابن النيل" و"صراع في الوادي" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا في الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذي عرض عام 1952.
وكانت آخر الأفلام المصرية المنضمة لقائمة ترشيحات مهرجان كان السينمائي فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي الذي شارك عام 2018 في المهرجان.
وكان القائمون علي المهرجان قد أعلنوا أن بعض الأفلام التي كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفي إلي أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.
كما اختير فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء فى المسابقة الرسمية للفيلم القصير بمهرجان كان. ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة.
الفيلم تدور قصته داخل مدينة القاهرة وتحديدًا في حي السكاكيني، وتم اختيار أبطاله عن طريق وكالة خاصة باختيار الوجوه الجديدة وبطلاه هما سيفالدين حميدة، ونورهان محمد، والعمل إنتاج مصري فرنسي.
فيلم "ستاشر" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.
كما حصل فيلم هذه ليلتي على الجائزة الذهبية ، حيث نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية(FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو الجاري في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ..المؤنث" .
وقد حظى الفيلم العام الماضي بعرضه العالم الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
وأخيرا شارك فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، في مهرجان بالم سبرينحز السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية. المقام في الفترة من 16 إلى 22 من شهر يونيو، بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعتبر المنوط بتأهيل الأفلام للمشاركة في جوائز الأوسكار لعام 2021.
أقيم العرض العالمي الأول للفيلم مطلع العام الجاري، ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا، وهو أكبر محفل دولي للأفلام القصيرة.
تدور أحداث الفيلم حول "حليمة"، وهي امرأة سودانية تعيش في مصر، تعمل "حنانة" أي ترسم الحنة للعروس، وقبل حفلات الزفاف تذهب حليمة إلى حفلة حنة في أحد الأحياء الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.
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