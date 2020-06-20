شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تريند على تويتر بشكل مفاجئ.. اعرف الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة هند صبري التريند على موقع تويتر مؤخرًا، حيث تفاجأ الكثيرون بذلك خاصة أنها لم تعلن عن أعمال جديدة لها أو أي أمور جديدة إلا أن تصدر التريند جاء بعدما نشرت صورة لها عبر موقع إنستجرام من فيلم الجزيرة، علقت عليها بكتابة: "اي جزء أحببتم اكثر؟".. لتتوالي التعليقات عليها.. والتي انتشرت على موقع تويتر أيضاً حيث لم تقف عند فيلم الجزيرة فقط وإنما امتدت إلى أعمالها أيضاً حيث قام محبو هند صبري بالتطرق إلي أهم أعمالها ورأيهم فيها، وبالتالي تصدرت التريند على مدار اليوم.



هند صبرى

وكانت استرجعت الفنانة هند صبري ذكرياتها قبل أيام عند تصويرها مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث نشرت صورة لها من أحد مشاهد المسلسل معلقة عليها قائلة: "برأيكم، ما هو أفضل عنوان لهذا المشهد؟".

Advertisements

ونشرت الفنانة هند صبري صورة لها من مسلسل حلاوة الدنيا الذي عرض في العام 2017 حينما قامت بحلاقة شعرها أمام الكاميرا بسبب تلقيها العلاج الكيميائي لمرض السرطان.

وتفاعل الآلاف مع صورة الفنانة هندي صبري، كما علق البعض عليها، حيث قال أحد المتابعين إن هذا المشهد يستحق عنوان "هغلب ضعفي"، فيما قال آخر: "يمكن أحسن عنوان تقبل الواقع أو الشجاعة "، بينما قالت أخرى: "المسلسل ده مهما سمعتوا مبذهقش منه".

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة هند صبرى، بعيد ميلاد والدتها، منذ أيام، بنشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت هند فى تعليقها على الصورة لتهنئة والدتها، "كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وابنتى وجدة بناتى.. الله يحفظك ويطول فى عمرك".

يشار إلى أن النجمة هند صبرى، عادة ما تقضى معظم وقتها خلال العزل الصحى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة لأخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".