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عزيز مرقة يتألق في أحدث حفلاته "الأون لاين" في مهرجان وى الموسيقى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل الفنان الأردني عزيز مرقة على جمهوره العربي بأكبر حفلاته الغنائية التي قدمها على طريقة "الأون لاين"، في ثاني حفلات الموسم الثاني لمهرجان وي الموسيقي. 

 

وقدم عزيز توليفة غنائية من أشهر أغانيه منها "يا بنت الناس" و"ياباي" و"موالي"،  وأحدث أعماله "داليا" التي ناقش خلال قضية الزواج المبكر، عبر بث مباشر على اليوتيوب، ووضع خلالها لمسته الموسيقية الخاصة.

 

 يأتي هذا المهرجان كتجربة غنائية هي الأولى والأكبر من نوعها التي تجمع نخبة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم العربي، منها جدل والمربع وآخر زفير من الأردن ودينا الوديدي وديسكو مصر ووسط البلد من مصر، وذلك لنشر البهجة وسط أزمة فيروس ، الذي أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحرص على البقاء في المنازل التزاما بإجراءات الحجر الصحي لمكافحة تفشي الوباء العالمي. 

 

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وأطلق مؤخرا أجدد أغانيه "داليا"، التي ناقش خلالها الزواج المبكر، بجانب أغنية "موالي"، التي جسد خلالها روح العندليب وأيام الزمن الجميل.

 

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