شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور ينفي شائعة مرضه: انا صحتي تمام وكل يوم في الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي شريف مدكور على نفى شائعة مرضه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وكتب مدكور في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، " في إشاعة أنى مريض، ده مش صح، انا صحتي تمام، نعمة وفضل، وكل يوم في الشغل".

وعلى جانب آخر، تمنى الإعلامى شريف مدكور، شفاء النجمة القديرة رجاء الجداوي، من فيروس كورونا المستجد الذي اصابها منذ ايام، قائلا: "ألف ألف سلامة على حضرتك، إن شاء الله تقومى وترجعى لينا بخير وصحة، الرجاء الدعاء والصلاة للغالية ست الكل مدام رجاء الجداوى، ربنا يشفيها ويشفى كل المرضى"، بينما قالت الفنانة الاستعراضية دينا: "سلامتك ألف سلامة عليكى، أرجو الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى الجداوى بالشفاء العاجل وعودتها إلى منزلها وأسرتها وكل اللى بيحبوها بالسلامة، ألف سلامة عليكى حبيبتى، يا رب يشفيكى ويعافيكى وترجعلنا بألف سلامة يا رب".

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