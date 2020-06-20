شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يستمتع بقيادة سيارته فى شوارع بيروت على أنغام "بعشقك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم اللبنانى الكبير عاصى الحلانى فى فيديو جديد، وهو يقود سيارته فى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، على أنغام أغنيته "بعشقك".

ونشر الحلانى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه: "يسعد مسائكم من شوارع بيروت الرائعة".



عاصى الحلانى

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عاصى

وفى سياق مختلف انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تصوير ثاني أغنيات ألبومه الجديد "رجعتيني لبدايتى"، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، وإخراج أحمد المنجد، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على القنوات الفضائية.

وكان قد قرر عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا والذى هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثانى هو الأوضاع اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، حيث سيضم أغنيتين جديدتين وحذف بدلا منهما أغانى أخرى تم اختيارها من قبل، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائي في أواخر العام الجارى.

في سياق أخر يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا