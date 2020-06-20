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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تنضم لبهجت قمر فى أزمة التكريم.. والأخير: "أبويا وأبوكى خدوا حقهم نجاح" والان مع تفاصيل الخبر
وانضمت الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق، إلى أيمن بهجت قمر متسائلة كيف يتم تكريم المخرج محسن حلمى وهو ليس على قيد الحياة، ليرد قمر على وفاء: أبويا وأبوكى خدوا حقهم نجاح ومحبة ومجد، لترد صادق: بهجت قمر المفروض إن الجايزة تبقى باسمه.. يعنى يتقال كده تمنح جائزة بهجت قمر للإبداع لفلان".
بهجت قمر كاتب ومنتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.
أما وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر عملها الفنى فى الخليج. لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل الكويتى «فضة قلبها أبيض»، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.
وأعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد لعدم حصول والده الكاتب المسرحى الكبير بهجت قمر على جوائز الدولة التقديرية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق - التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.
وقال الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم: "ألف مبروك للحاصلين على جوائز الدولة فى المسرح بس هو أبويا إيه نظامه مابيتكرمش ليه.. هل حد عنده إجابه؟!".
وأضاف فيما بعد تحديث على البوست المنشور، قائلاً: "عرفت أنه مابتنطبقش عليه الشروط.. اللى هى المفروض تتفصل عليه هو والعظماء اللى زيه مش العكس.. مش عايزين.. شكرًا ليكم".
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، عن جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق - التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفى بداية الاجتماع توجهت وزيرة الثقافة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الموافقة بانعقاد الاجتماع فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر البلاد وذلك تقديرًا لأبناء الوطن من المبدعين وتوجهت التحية لكل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة من رموز الفنون والآداب والعلوم، وأكدت أن جوائز الدولة تعد إحدى صور تكريم النابغين الذين وضعوا بصمات مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة.
وفاز بجائزة النيل فى مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملى .
وفى مجال الآداب الدكتور أحمد على مرسى
وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور جودة عبد الخالق .
كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل (السودان) .
وفاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى، الدكتور فاروق الجبالى .
وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل.
وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور أحمد السيد أحمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة.
كما نال جائزة التفوق فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى وأحمد رجب منصور صقر .
وفى الآداب أحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور فوزى خضر.
وفى العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث وإبراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة .
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