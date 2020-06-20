شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تنضم لبهجت قمر فى أزمة التكريم.. والأخير: "أبويا وأبوكى خدوا حقهم نجاح"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد أيمن بهجت قمر تساؤله حول أسباب عدم تكريم أبيه بجوائز الدولة التقديرية، وذلك فى تعليق على منشور عضو ‏نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل، وكتب قمر: هو أنا أبويا ليه محدش بيكرمه مع احترامى للمكرمين نسأل مين طيب! ‏ليرد عليه عزوز بأن من شروط التكريم أن يكون المكرم على قيد الحياة.‏

وانضمت الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق، إلى أيمن بهجت قمر متسائلة كيف يتم تكريم المخرج محسن ‏حلمى وهو ليس على قيد الحياة، ليرد قمر على وفاء: أبويا وأبوكى خدوا حقهم نجاح ومحبة ومجد، لترد صادق: بهجت ‏قمر المفروض إن الجايزة تبقى باسمه.. يعنى يتقال كده تمنح جائزة بهجت قمر للإبداع لفلان".‏

بهجت قمر كاتب ومنتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك ‏بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.‏

أما وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج. لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى «فضة قلبها أبيض»، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏

وأعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد لعدم حصول والده الكاتب المسرحى الكبير بهجت قمر على جوائز ‏الدولة التقديرية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق - التشجيعية فى مجالات ‏الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية‎.‎

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وقال الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم: "ألف ‏مبروك للحاصلين على جوائز الدولة فى المسرح بس هو أبويا إيه نظامه مابيتكرمش ليه.. هل حد عنده إجابه؟!".‏

وأضاف فيما بعد تحديث على البوست المنشور، قائلاً: "عرفت أنه مابتنطبقش عليه الشروط.. اللى هى المفروض ‏تتفصل عليه هو والعظماء اللى زيه مش العكس.. مش عايزين.. شكرًا ليكم‎".‎

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أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، عن جوائز الدولة التقديرية - النيل - ‏التفوق - التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم ‏عقده مع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على ‏الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا ‏المستجد‎.‎

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وفى بداية الاجتماع توجهت وزيرة الثقافة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الموافقة بانعقاد الاجتماع ‏فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر البلاد وذلك تقديرًا لأبناء الوطن من المبدعين وتوجهت التحية لكل أعضاء ‏المجلس الأعلى للثقافة من رموز الفنون والآداب والعلوم، وأكدت أن جوائز الدولة تعد إحدى صور تكريم النابغين الذين ‏وضعوا بصمات مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة‎.‎

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وفاز بجائزة النيل فى مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملى‎ .‎

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وفى مجال الآداب الدكتور أحمد على مرسى

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وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور جودة عبد الخالق‎ .‎

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كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل (السودان‎) .‎

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وفاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى، الدكتور فاروق الجبالى‎ .‎

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وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل‎.‎

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وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور ‏أحمد السيد أحمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة‎.‎

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كما نال جائزة التفوق فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى وأحمد رجب منصور صقر‎ .‎

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وفى الآداب أحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور فوزى خضر‎.‎

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وفى العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث وإبراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة .‏