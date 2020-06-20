شكرا لقرائتكم خبر عن العزل الصحى تسبب في إبراز جمالها.. الماركيزة كارلا فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان فترة العزل الصحي المنزلي الذي يقضيها الجميع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، عاد بالنفع على الكثيرين، وهو ما ظهر في الصورة الجديدة التي نشرتها النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية الماركيزة كارلا في المسلسل الشهير Elite.

وظهرت الماركيزة كارلا، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي في كامل جمالها بعد تزينها بالكثير من الاكسسوارات والمجوهرات، لتعلن اقتراب انضمامها كسفيرة للعلامة التجارية الشهيرة BVLGARI.

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وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.