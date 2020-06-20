شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس لـ حبيبته ديالا مكي: هزوركم في البيت بعد رفع حظر الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وصلة غزل مع حبيبته الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، أكد الفنان أحمد فلوكس أنه سوف يزور عائلة الإعلامية ديالا بمجرد رفع حظر الطيران الموجود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال الفنان أحمد فلوكس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، موجها حديثه إلى الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، قائلاً:"أنت اللي جعلتي لحياتي حياة من كتر جمالك وأحترامك.. أول شيء سأفعله هو زيارة عائلتك شخصيًا بمجرد رفع حظر الطيران".

ودخل الفنان أحمد فلوكس، في وصلة غزل مع حبيبته الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، لتدخل تعلق على الصورة ضاحكة:" مين هيدى"، قائلًا لها: "واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، فيما ردت هي عليه: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو".

على مدار الأيام الماضية نشأت قصة حب جديدة بين الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى، وهى واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممى الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهى ابنة دكتور لبنانى شهير.

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ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.

على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.