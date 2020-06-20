شكرا لقرائتكم خبر عن لمؤاخذة.. ليدي جاجا نسيت ترتدي "البنطلون" مع صديقها في كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة العالمية ليدي جاجا على قضاء وقت ممتع مع صديقها الجديد، فقد التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لليدي جاجا ذات الـ( 34 عامًا) خلال تنزهها مع صديقها مايكل بولانسكي صباح أمس الجمعة في هوليوود هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.



ليدي جاجا وصديقها ليدي جاجا وصديقها

ظهرت ليدي جاجا وصديقها مايكل وهم يتناولان مشروبهما المفضل وهو "القهوة المثلجة"، وحرص الثنائي علي ارتداء الأقنعة خوفًا من انتشار فيروس كورونا "COVID-19".

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ليدي جاجا ليدي جاجا

وما لفت الأنظار أن ليدي جاجا اكتفت بارتداء "تي شيرت" ذو أكمام طويلة باللون الوردي وأكتفت بذلك وكأنها نسيت أن ترتدي "البنطلون".

يذكر أن ليدي جاجا اثارت ضجة كبيرة بالكليب الذي اطلقته مع النجمة العالمية إريانا جراند والذي يحمل اسم "rain on me " حيث استطاع العمل أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من شتي أنحاء العالم.



ليدي جاجا (3)