شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا عن ابيها : علمني كل شىء بس ما علمني ابطل اشتاقله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة إليسا عن حبها إلى والدها واشتياقها له من خلال رسالة مؤثرة عبر موقع تويتر قالت فيها إنه علمها العديد من الأشياء طوال حياته إلا أنه لم يعلمها كيف تتوقف عن الاشتياق له حين كتبت: "علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي... علمني ما خاف وواجه قدري.. بس ما علمني كيف بطّل اشتقلو.. كل عيد وإنت بخير"، لتنهال عليها التعليقات بالترحم عليه من جانب متابعيها.



اليسا

وكانت عبرت النجمة اللبنانية اليسا، قبل أيام عن قبولها الاعتذار من إحدى الصفحات الساخرة التي تنمرت على شفاها في صورة قديمة منشورة منذ 3 سنوات على السوشيال ميديا، واعتذرت صفحة تدعى "عديلة" قائلة: "مرت 3 سنوات بين هاتين اللقطتين.. جميعنا نرتكب أخطاء في حياتنا ولكن الخطأ الأكبر هو عدم التحسين وتحسين نسخة من أنفسنا.. أنا لست فخورة على الإطلاق بأنني كنت مستبدة في مرحلة ما"

Advertisements

وبادرت إليسا بالرد على اعتذارها قائلة: "لا أتوقع أبدًا تعليقات إيجابية ولا أهتم أبدًا بالتعليقات السلبية. هذا ما فعلته دائمًا وما سأفعله دائمًا. أنا أحترم اعتذارك الصادق وأقدر هذه الحكمة التي توصلت إليها. أحبك عديلة".

وفي وقت سابق، نشرت هالة عجم، خبيرة التجميل، صورة من دولاب ذكرياتها مع النجوم، للنجمة اللبنانية إليسا، في صورة تبلغ عمرها حوالي 17 عاما، لتكشف عن الملامح الأولى للفنانة قبل خضوعها لعمليات تجميل.

وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها خبيرة التجميل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تخضع لميكاب من "عجم"، وكتبت " ربما منذ حوالي 17 سنة، تصويري".

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا إلى طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم الجديد قريبا.