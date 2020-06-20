شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما يجب معرفته عن Essence Festival of Culture لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مهرجان "Essence Festival of Culture" لعام 2020 أنه لأول مرة في تاريخ المهرجان الذي يمتد (25 عامًا)، ستصبح فعالياته افتراضية، وستقوم نجمة الكوميديا لوني لاف بتقديم فقراته.

متي تقام فعاليات Essence Festival of Culture؟ متي تقام فعاليات Essence Festival of Culture؟ حسب موقع "بيلبورد" الشهير فإن هذه التجربة الافتراضية ستقام خلال عطلتي نهاية الأسبوع، من 25 إلى 28 يونيو ومن 2 إلى 5 يوليو (من الخميس إلى الأحد)، وسيتم بثها مباشرة على "Essence Studios".

من هم أبرز النجوم المشاركين بـ Essence Festival of Culture ؟ من هم أبرز النجوم المشاركين بـ Essence Festival of Culture ؟ يشارك بفعاليات Essence Festival of Culture عدد كبير من نجوم الغناء الذين يتمتعون بشعبية جارفة حول العالم، ومن أبرزهم جون ليجاند وبرونو مارس و باتي لابال وسويز بيتز ودوج ديفيس وبورنا بوي ورفائيل سعديق، وغيرهم. Advertisements

لماذا لا تقام فعاليات المهرجان بشكل طبيعي؟ لماذا لا تقام فعاليات المهرجان بشكل طبيعي؟ قال ريشيليو دينيس ، مؤسس ورئيس Essence Venturesفي بيان: "نظرًا لانتشار فيروس كورونا " COVID-19 " في العالم انهارت كل الخطط ، فلم يكن هذا بالتأكيد ما خططنا له لمهرجان الثقافة لعام 2020، ولكن الأوقات الصعبة تتطلب اتخاذ تدابير مبتكرة، فعندما بدأنا نرى تأثير COVID-19 على مجتمعنا، أصبح من المهم بالنسبة لنا أكثر من أي وقت مضى أن نخلق تجربة خاصة للمهرجان و ذلك لتقدم المجتمع الحب والضحك، والمرح والتمكين الذي يشتهر به المهرجان، وترك جمهورنا يشعر بالإلهام والارتقاء، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر علي العالم".

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