فن ومشاهير

‏9 أفيشات لأبطال "شديد الخطورة" تمهيدًا لعرضه على ‏Watch It

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى الأفيشات الدعائية الكاملة لنجوم مسلسل "شديد الخطورة" ‏تمهيدًا لعرضه قريبًا على تطبيق ‏Watch It، وتضمنت الأفيشات  بوسترات لأبطال ‏العمل أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود ‏حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال .‏

 

وطرحت تطبيق "Watch It" برومو جديد لملسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا ‏على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة ‎ watch it، ‏والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على.‏

 

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر ‏أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال ‏الأكشن ‏ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎

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كان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏‏الإعلامية، قد شوق جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو ‏قصير من ‏مسلسل "شديد ‏الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس ‏بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على ‏واتش إت".‏

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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