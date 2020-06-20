شكرا لقرائتكم خبر عن ‏9 أفيشات لأبطال "شديد الخطورة" تمهيدًا لعرضه على ‏Watch It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى الأفيشات الدعائية الكاملة لنجوم مسلسل "شديد الخطورة" ‏تمهيدًا لعرضه قريبًا على تطبيق ‏Watch It، وتضمنت الأفيشات بوسترات لأبطال ‏العمل أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود ‏حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال .‏

وطرحت تطبيق "Watch It" برومو جديد لملسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا ‏على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة ‎ watch it، ‏والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على.‏

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر ‏أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال ‏الأكشن ‏ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎

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كان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏‏الإعلامية، قد شوق جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو ‏قصير من ‏مسلسل "شديد ‏الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس ‏بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على ‏واتش إت".‏