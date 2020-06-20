خاص| تفاصيل أغنية "يالا احلموا" لطفلة "ذا فويس كيدز" وفاء عماد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت. رودينا خيري

طرحت الطفلة وفاء عماد، نجمة الموسم الثاني من برنامج ذا فويس كيدز، اليوم أغنية جديدة بعنوان " يلا احلموا"

الأغنية من كلمات الشاعر محمد محمد يوسف، ومن ألحان وتوزيع نورالنوام، ميكس وصوت عبد العظيم الذهبي.

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قالت والدتها في تصريح خاص بمصراوي : قصة الأغنية بدأت عند الشاعرمحمد يوسف الذي كان يرغب في كتابة أغنية لوفاء، وقام بالفعل بكتابة أغنية بعنوان زفة شهيد وأخبرته أن الكلمات رائعة، ولكن وفاء كانت ترغب في أغنية مليئة بالتفائل والبهجة فقام بكتابة هذه الأغنية لها".

يذكر أن وفاء عماد، شاركت في الموسم الثاني من برنامج ذا فويس كيدز عام 2018، ونالت إشادات واسعة من لجنة تحكيم البرنامج التي تشكلت من نانسي عجرم، وكاظم الساهر، وتامر حسني، ولكنها فضلت أن تنضم لفريق الأخير.