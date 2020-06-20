"11 سنة من الحب".. باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان باسم ياخور، بعيد ميلاد نجله "روي" الـ11، الموافق اليوم، 20 يونيو.

ونشر "ياخور" صورة تجمعه بزوجته، وبنجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر ياخور وأسرته في الصورة وأمامهم "تورتة" عيد ميلاد، وعلق: "11 سنة من الحب، كل سنة وأنت سالم يا حبيب القلب".

يذكر أن آخرأعمال الفنان باسم ياخور مشاركته في السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسلي "حرملك2"،"ببساطة2"، وأيضا ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي".