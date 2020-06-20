"علمني ما خاف واواجه قدري".. إليسا تحتفل بعيد الأب بكلمات مؤثرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد الأب، الموافق غدا الأحد 21 يونيو.

وكتبت إليسا رسالة مؤثرة عن والدها الراحل، في هذه المناسبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وكتبت: " علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني اتعلق بأرضي... "علمني ما خاف وواجه قدري"... بس ما علمني كيف بطّل إشتقله... كل عيد وأنت بخير".

وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل الخوري.

ومن ناحية أخرى أحيت المطربة إليسا حفلا "أونلاين"، دون جمهور، عرض على تطبيق شاهد vip.