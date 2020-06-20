"حصريا على watch it".. طرح بوسترات منفردة لأبطال "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت شركة سينرجي بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا عبر منصة "watch it".



وظهر في البوسترات أبطال العمل وهم: "أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، ناهد رشدي، رياض الخولي، خالد كمال، حمزة العيلي، حسني شتا، أحمد صيام".



المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وهو أول مسلسل مصنوع لمنصة watch it حصريا.