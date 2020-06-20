مجلس نقابة الموسيقيين يعقد اجتماعًا مع لجنة "كورونا" لبحث عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اجتماعا مع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من أجل استئناف الموسيقيين نشاطهم.

وقال بيان صادر عن النقابة: "في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم عقد مساء اليوم الفنان هاني شاكر اجتماعا مع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة، ضم الفنانة نادية مصطفى والمايسترو محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والمستشار علاء عامر، وتم في الاجتماع مناقشة المذكرة التوضيحية لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي".

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وأضاف البيان: "ضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر، والوفد المرافق".

وتابع البيان: "القرارات المقبلة ستراعي ما جاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأن اول شهر يوليو المقبل سوف يكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيا، وفي منتصف شهر يوليو سوف تعود الحياة إلى ما قبل الجائحة ما لم يطرأ جديد".

يذكر أن منذ بدأت الدولة إجراءاتها الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وجميع الحفلات الفنية والأفراح توقفت، ما أثر على الكثير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية.