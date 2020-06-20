"قلبي محروق وموجوعة".. جيسي عبدو توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأب.

ونشرت جيسي، صورة له، وعلقت عليها:" هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك، أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك".

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وأضافت عبدو: "وتدقلّي عتلفوني 40 مرة، يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبدا، شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق ".

ويحتفل العالم بعيد الأب، يوم 21 يونيو من كل عام.

يذكر أن والد جيسي عبدو، رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد حريق نشب في منزله بلبنان، وحاولت عناصر الدفاع المدني اللبناني السيطرة على الحريق، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد "جيسي"، التي كانت تقيم وقتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتصوير أحد أعمالها الفنية.