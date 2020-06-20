محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأب.
ونشرت جيسي، صورة له، وعلقت عليها:" هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك، أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك".
وأضافت عبدو: "وتدقلّي عتلفوني 40 مرة، يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبدا، شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق ".
ويحتفل العالم بعيد الأب، يوم 21 يونيو من كل عام.
يذكر أن والد جيسي عبدو، رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد حريق نشب في منزله بلبنان، وحاولت عناصر الدفاع المدني اللبناني السيطرة على الحريق، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد "جيسي"، التي كانت تقيم وقتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتصوير أحد أعمالها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "قلبي محروق وموجوعة".. جيسي عبدو توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.