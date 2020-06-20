فيديو| "متفكروش في الكورونا خالص".. أحمد زاهر يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قبل بدء امتحاناتهم غدا.

ونشر "زاهر" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال خلاله: "أبنائي فلذات أكبادي طلاب وطالبات الثانوية العامة، مبدئيًا ربنا معاكوا، وربنا هيعينكوا بإذن الله، مساطركم وأقلامكم، مذاكرتكم، كماكتكم، كحولوكم، جلافزاتكم، متفكروش في الكورونا خالص".

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وأضاف زاهر: "كلنا معاكوا وبندعيلكم، وإن شاء الله ربنا هو الحارس، ومن توكل على الله فهو حسبه، وإن شاء الله ربنا معاكوا وهايحرسكوا، وهتنجحوا، وإن شاء الله متا حدش هينصاب، والكمامات ما تتقلعش ومانسلمش على حد، وكل مصر بتدعلكم".

وعلق الفنان أحمد زاهر على الفيديو :"‘إلى كل طالب وطالبة في الثانوية العامة، متنسوش يا ولاد كمامتكم، وكحولكم وأقلامكم وحطوا عقلكم جوا راسكم، وسيبوها على الله".

وشارك الفنان أحمد زاهر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نو، روجينا، محمد علاء، ريم سامي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.