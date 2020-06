الفن في أسبوع| فلوكس يعيش قصة حب وأزمة بين الشرنوبي والطباخ ووفاة "ماما سناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار المتعلقة بكتابة مسلسل عن حياة محمد فوزي، وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء، والإعلان عن مسلسل نسل الأغراب، الذي يجمع السقا وكرارة، وغيرها..

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

بعد مباركة ريهام سعيد وتعليق ابنه.. هل يعيش أحمد فلوكس قصة حب مع ديالا مكي؟

شواهد كثيرة توضح أن الفنان أحمد فلوكس يعيش قصة حب جديدة.. إليكم التفاصيل

بعد "سعاد".. "ستاشر" فيلم مصري جديد في مسابقة كان للأفلام القصيرة

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر - I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للأفلام القصيرة، ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة.. إليكم التفاصيل

متفوقًا على عمرو دياب وتامر حسني.. محمد رمضان "نمبر 1" بشهادة "ميوزيك أوورد"

كشف الفنان محمد رمضان، عن تصدره قائمة الفنانين الأكثر مشاهدة خلال الإحصائية التي أجراها موقع "جوائز الموسيقى العالمية"- world music awards، عبر "يوتيوب".. إليكم التفاصيل

مصطفى محرم: تحويل حياة محمد فوزي إلى مسلسل تليفزيوني قريبًا

قال الكاتب مصطفى محرم، إنه تعاقد مؤخرًا على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي من نوعية السير الذاتية.. إليكم التفاصيل

وفاة اليوتيوبر "ماما سناء"

Advertisements

أعلن نجل اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، خبر وفاتها يوم الخميس الماضي.. إليكم التفاصيل

بالمستندات| حسام لطفي لـ"الخليج 365": المحكمة أقرت بأحقية صوت القاهرة في "أغاني أم كلثوم"

من جديد اشتعل النزاع حول ملكية "أغاني أم كلثوم"، وفي مقابل تمسك المنتج محسن جابر بأحقية شركته "ستارز" بها، وتأكيده أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية لم يشر إلى غير ذلك، كان الخبير القانوني حسام لطفي على الجانب الآخر يقول إن المحكمة أقرت بأحقية شركة "صوت القاهرة" بالأغاني.. إليكم التفاصيل

بعد انتشار صوره في ورشة "كاوتش".. حسين أبو حجاج لمصراوي: "الشغل مش عيب"

انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة صور للفنان حسين أبو حجاج، داخل ورشة إصلاح إطارات سيارات "كاوتش"، يمتلكها منذ عدة سنوات بمحافظة المنيا.. إليكم التفاصيل

أزمة جديدة.. الطباخ تهدد الشرنوبي وتحذر الشركات بعد تعاقده مع روتانا

أصدرت المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة إيرث برودكشن، بيانا جديدا ضد الفنان محمد الشرنوبي، بعد إعلان شركة روتانا، طرح أغنيته الجديدة "ارتاح يا قلبي".. إليكم التفاصيل

محمد رمضان يقدم قصة أحمد زكي برمضان 2021.. ويعلن اسم المسلسل

أعلن الفنان محمد رمضان بشكل رسمي عن خوض السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل "الإمبراطور"، الذي يجسد من خلاله حياة الفنان الراحل أحمد زكي.. إليكم التفاصيل

مفاجأة.. "نسل الأغراب" يجمع أحمد السقا وأمير كرارة رمضان 2021

كشف المنتج تامر مرسي عن إحدى مفاجاَت الشركة المتحدة في رمضان المقبل، عبر حسابه على "إنستجرام".. إليكم التفاصيل