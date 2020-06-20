محمد محمود عبد العزيز عن كلمة الرئيس:" رسالة واضحة وكلام يحترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أشاد المنتج محمد محمود عبد العزيز، بكلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم السبت.

وكتب محمد محمود، مستشهدا بكلمة الرئيس، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "(يخطئ من يظن أن حلمنا ضغف وان صبرنا تردد).. كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رسالة واضحة وكلام يحترم في عرض عسكري مشرف..اللهم أحمي مصر و أحفظها من كل سوء.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه عدة تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ ومنها أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود، وأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة؛ ولكنه جيش رشيد.