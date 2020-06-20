الناس في بلادي.. يجمع بين الكينج منير ومحمد رحيم

نشر الملحن محمد رحيم بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر رحيم من خلالها برفقة النجم الكبير محمد منير.
وكشف رحيم عن عمل غنائي جديد يحمل اسم الناس في بلادي، حيث يتعاون من خلاله مع النجم الكبير محمد منير،ومن المقرر أن يتم طرحه قريبًا.
يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أهِل أوّل، وهي من كلمات عبدالله دبلول، وألحان محمد الحداد، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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