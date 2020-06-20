نقابة المهن الموسيقية تدرس خطة بدء نشاطها مع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا

في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم عقد مساء اليوم النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية اجتماعًا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة ضم الفنانة نادية مصطفى والمايسترو محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد

رمضان والمستشار علاء عامر.

وتم في الإجتماع مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضًا خطة النقابة في إتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير الإحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولًا لدى رئيس

اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وتفهم وجهة نظر النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأن اول شهر يوليو المقبل سوف يكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيًا وفي منتصف شهر يوليو سوف تعود الحياة إلي ماقبل الجائحة مالم يطرأ جديد.