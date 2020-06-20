فيديو.. حمادة هلال يطرح البرومو الثاني لـ طحن × طحن

طرح النجم حمادة هلال البرومو الثاني الرسمي لأحدث أغنياته، والتي تحمل اسم طحن × طحن، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية طحن × طحن من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا، ومن المقرر طرحها قريبًا.

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يذكر أن النجم حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان جمالها، وهو من إخراج أحمد عاطف، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، وشاركه في الغناء الفنانة منة عرفة، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.