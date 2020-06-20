شاهد .. باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد ابنه

احتفل النجم باسم ياخور بعيد ميلاد ابنه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر باسم صورة وظهر من خلالها برفقة أسرته، وعلق عليها مهنئًا

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ابنه: ١١ سنة من الحب كل سنة وانته سالم يا حبيب القلب.

يذكر أن الفنان باسم ياخور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل أحلى أيام، وهو من تأليف طلال مارديني، وإخراج

سيف شيخ نجيب، وبطولة كل من معتصم النهار، روجينا، طلال مارديني، خالد حيدر، يامن حجلي، حازم زيدان، مديحة كنيفاتي، مازن عباس، عمرو عبدالعزيز، رولا شامية، وائل زيدان، جيانا عنيد، ماهر الشيخ، هبة داغر، منذر أبو راس، خديجة سليمان، نورة السيف، بلال عبدالله، محمد قنوع، رامز الأسود.