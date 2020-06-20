منذ طرحها .. حسين الجسمي يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ"روح العشق"

تخطى الفنان الإماراتي حسين الجسمي النصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم "روح العشق" بعد مرور يومين على طرحها عبر موقع

الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "روح العشق"، من ألحان حسين الجسمي، وتعاون في كلماتها مع الشاعرة العُلا،

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وتوزيع زيد عادل.

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرا أغنية "بنعدي" من كلمات أنور المشيري، ألحان فهد الناصر، توزيع محمد همام، مكساج صهيب العوضي، جيتار أمين الفاكهاني، مهندس صوت محمد العلي.

