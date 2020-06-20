فيديو .. عاصي الحلاني يتجول في شوارع بيروت على أنغام "بعشقك"

نشر النجم اللبنانى عاصى الحلانى مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وظهر "الحلاني" في الفيديو، وهو يقود سيارته فى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، على أنغام أغنيته "بعشقك".

جدير بالذكر أن النجم عاصى الحلانى، يحصد فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة. الحلانى، يحصد فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا Advertisements كزدورة الفنان #عاصي_الحلاني في شوارع العاصمة #بيروت على اغنية #بعشقك @assihallani pic.twitter.com/EZMvfI09fc — موقع حلوة (@7elwasocial) كزدورة الفنان #عاصي_الحلاني في شوارع العاصمة #بيروت على اغنية #بعشقك @assihallani pic.twitter.com/EZMvfI09fc — موقع حلوة (@7elwasocial) June 20, 2020 " target="_blank">شاهد الفيديو من هنا " target="_blank">شاهد الفيديو من هنا

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