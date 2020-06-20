في عيد الأب.. تعرف على رسالة جيسي عبدو لوالدها الراحل

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو رسالة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الأب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. علقت جيسي قائلة أنه عيد الأب الأول الذي يمضي عليها بدون والدها وأن أكبر مخاوفها في الحياة تحققت، استكملت حديثها بانها مكسورة وتشعر بالضياع بدون والدها. والدها وأن أكبر مخاوفها في الحياة تحققت، استكملت حديثها بانها مكسورة وتشعر بالضياع بدون والدها. أختتمت عبده كلامها بأنها اشتاقت كثيرًا Advertisements له وتمنت أن تكون روحه في راحة الآن. له وتمنت أن تكون روحه في راحة الآن. يذكر أن جيسي عبدو شاركت في بطولة مسلسل " بعد حين " والذي عُرض هذا العام، كذلك في مسلسل " صانع الاحلام " مع مكسيم خليل والذي عُرض العام الماضي.

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