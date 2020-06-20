المدافع كريغ دوسون يمنح فريقه واتفورد التعادل مع ضيفه ليستر سيتي

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وأحرز المدافع كريغ دوسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه واتفورد التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي ونقطة ثمينة في سعيه للنجاة من الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المدافع الانجليزي الدولي بن تشيلويل ليستر صاحب المركز الثالث في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 90 قبل أن يلغي دوسون هذا التقدم بضربة خلفية رائعة ليبتعد فريقه مؤقتا وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وصنع لاعب وسط واتفورد عبد الله دوكوري أخطر فرصة في الشوط الأول عندما سدد في يد الحارس كاسبر شمايكل بعد خطأ دفاعي من ويلفريد نديدي.

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وأرسل إيتيين كابوي في بداية الشوط الثاني لاعب واتفورد تمريرة رائعة ليضع إسماعيلا سار في مواجهة شمايكل لكن الحارس الدنمركي أنقذ الكرة.

وبعد فشله في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول اتيحت أغلب الفرص في نهاية الشوط الثاني لليستر وكاد أن يتقدم عندما سدد مارك ألبرايتون كرة في القائم.

وبدا أن ليستر حسم فوزه الأول باستاد فيكاراج رود منذ 2016 عندما هز تشيلويل الشباك لكن المدافع دوسون كان له رأي آخر.

وقال دوسون بعدما أحرز هدفه الأول مع واتفورد “كان هدفا مهما بالتأكيد ومن الجيد الحصول على نقطة في النهاية.

وتابع، “نشعر بخيبة أمل لاهتزاز شباكنا لكن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة وأدركنا التعادل”.