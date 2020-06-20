أليشيا كيز تطرح "Perfect Way to Die"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية الأميركية أليشيا كيز أغنية جديدة بعنوان "Perfect Way to Die" من ألبومها المقبل ALICIA وتتناول فيها قضية عنف الشرطة.



وتقول كيز في تدوينة لها نشرتها عبر حسابها على الإنستغرامبأنها شعرت بحاجة ملحة لكتابة هذه الأغنية، لترفع صوتها بوجع غياب العدل، والظلم الذي يتعرض له أبناء جلدتها. وتضيف بانها كتبتها وفي ذهنها مقتل مايكل براون على يد الشرطة فى فيرجسون، وساندرا بلاند التي ماتت معلقة في زنزانتها في تكساس بعد أن أوقفتها الشرطة بسبب مخالفة مرورية بسيطة.





وكانت المغنية الحائزة على جائزة الغرامي قد أطلقت مؤخرا أغنية "Good Job"، المُخصصة لأبطال مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".