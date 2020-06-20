في عيد الأب، جيسي عبده في رسالة الى والدها الراحل: “قلبي يحترق”

نشرت الممثلة جيسي عبده صورة لوالدها الذي توفي منذ حوالي الشهر بحريق اندلع في منزله أودى بحياته وذلك أثناء تواجدها في الامارات لتصوير مسلسل لها.

وبمناسبة عيد الأب الذي يصادف غداً الأحد في 21 حزيران، عبّرت جيسي عبده عن حزنها الشديد بسبب مرور هذا العيد لأول مرة من دون والدها وكتبت عبر حسابها على انستغرام: “هذا أول عيد الأب يمر من دونك.. أكثر شيء بخيفني في حياتي وقع وهو انك تتركني وتذهب، قلبي يحترق كثيراً ومتألمة ومكسورة وضائعة من دونك ولا أعلم كيف سأستمر في الحياة دون ضحكتك وهضامتك ونصائحك وتفاؤلك وتتحدث معي على الهاتف ٤٠ مرّة في النهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني من دونك ومش حابتها أبداً!!!! أشتقت لك كثيراً يا أبي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي حالياً“.

وكانت جيسي عبده قد ظهرت لأول مرة منذ الفاجعة بعدما نشرت صديقتها ماغي بوغصن صورة لهما منذ أيام حيث ظهرت الأولى متأثرة وحزينة خاصة أنه من المعروف التعلّق القوي لجيسي بوالدها وقربها منه.