هذا رأي نجوى كرم في بعض الدخلاء

شددت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم ان نجاح الفنان باستمراريته وذلك خلال حلولها ضيفة ضمن مقابلة مع راديو 2M المغربية.

ورداً على سؤال هل لدى نجوى كرم ملاحظات على واقع الأغنية العربية خاصة على مستوى المحتوى والدخلاء، وحول التضليل على مستوى الارقام ونسب المتابعات والمشاهدات؟ أشارت شمس الغنية “ان الشمس عندما تريد ان تشرق ونورها يسطع على كل الناس لا يمكن ان يحجبها شيئاً بسيطاً بما معناه ان الحقيقة ستثبت وجودها، وفي حال كان هناك من تزوير وليس فناً نابعاً عن حقيقة لن يستمر، وان الوقت كفيل بأن يظهر الحقيقة. واضافت كاشفة أنها منذ زمن كان لديها “شوية عتب” بسبب بعض الدخلاء على الفن ولكن لكل عصر موجته بالحياة منذ أيام العمالقة الذين سبقونا وان كل موجة تتطفل على الفن ولا تلبس ثوب الفن الحقيقي لا تستطيع ان تفرض حالها على الناس الذين يبحثون عن الأشياء الحقيقية بعدما أصبحنا في العام 2020″.

نذكر ان الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات “سالم الهندي” كشف أن نجوى كرم تعمل على ألبوم غنائي وقال “نجوى هي حبيبتنا وطول عمرها روتانا ولا مرة كانت مش روتانا”.