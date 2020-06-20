إليسا في فيديو غريب: “هل يمكنكم تخمين ماذا يحصل؟”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وأرفقت الفنانة إليسا الفيديو بهاشتاغ “ذكريات جميلة” و”لحظات مرحة”.

سألت النجمة إليسا متابعيها على تطبيق إنستغرام “هل يمكنكم تخمين ماذا يحصل؟”، وذلك تعليقاً على الفيديو الّذي نشرته عبر حسابها ووصفه البعض بالغريب.

وفي التفاصيل، تظهر إليسا في الفيديو وهي تنتظر إشارة المُصوّر لتبدأ كلامها وكأنها في مشهد تمثيلي لتصرخ في وجه المصري باسل الزارو، وعند ختام المشهد تطبع قبلة على خدّه.

وأرفقت الفنانة إليسا الفيديو بهاشتاغ “ذكريات جميلة” و”لحظات مرحة”، فحصدت أكثر من 741 ألف مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة.

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وطرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية منفردة جديدة تحت عنوان “قهوة الماضي” هدية عيد الفطر لجمهورها.

وهي ثاني أغنية منفردة تطرحها من البومها الجديد بعد أغنية “هنغني كمان وكمان” التي صدرت الشهر الماضي.

أغنية “قهوة الماضي” من كلمات سهام شعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.

وكانت إليسا قد احتفلت أخيراً بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب إجراءات العزل الصحي التي فرضت منذ شهرين تقريباً.