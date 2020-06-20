تراند اليوم : خمسه إمواه .. فيفي عبده بترقص في اي وقت وفي اي مكان – فيديو

نشرت النجمة فيفى عبده عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو جديد لها .

وظهرت فيفى عبده فى الفيديو بوصلة رقص من كواليس تصوير حلقتها فى برنامج “إغلب السقا” الذي كان يذاع طوال شهر رمضان الماضي.

وعلقت فيفى عبده قائلة :”‏الرقص ده يوم تصوير حلقة برنامج اغلب السقا بحبكم اوي”.

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وأحدث أعمال فيفي عبده هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

https://www.instagram.com/_u/fifiabdouofficial/?utm_source=ig_embed&ig_mid=16B4FD9F-620F-4620-A8E3-7534E8FEE7F1