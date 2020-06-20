تراند اليوم : عمرو سعد و روبي.. يستعدان لمسلسل رمضاني مع MBC

تغيب النجم عمرو سعد العام الماضي عن السباق الرمضاني، واكتفى بالمشاركة كضيف شرف فقط في مسلسل الاختيار، للنجم أمير كرارة والذي حقق نجاح كبير في رمضان 2020، ونجح عمرو من خلال هذا الظهور البسيط لفت الانتباه وأشاد به الكثير من الجمهور والنقاد.

من جهة أخرى، بدأ النجم عمرو سعد والنجمة روبي التحضير لعمل جديد، من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، سيعرض على قنوات mbc التي تتولى مهمة إنتاجه، وتفرض الشركة والمشاركين حالة من التكتم على العمل حتى الآن.

على جانب آخر تغيبت روبي عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي ايضًا، بعدما حققت نجاح كبير في مسلسل “أهو ده اللي صار” والذي يعتبر أخر مشاركتها في الدراما، ومن بعده تعاونت مع عمرو سعد في فيلم “حملة فرعون” الذي عُرض في 2019.

عمرو سعد كان مرشح بقوة هذا العام لتجسيد شخصية الراحل أحمد زكي، وذلك خلال عمل درامي تنتجه قنوات أم بي سي، قبل أن يستولى عليه النجم محمد رمضان ويقرر تقديه هذا العام مع شركة سينرجي،

ومن المقرر عرضه على إحدى شاشتها رمضان المقبل، ويكتبه السيناريست بشير الديك، بعدما كان مرشح له المؤلف الكبير وحيد حامد، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على المُخرج، بعدما كان مُرشح له المُخرج محمد سامي.