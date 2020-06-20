تراند اليوم : حمادة هلال.. يرتبط بآية في الجمال- شاهد

تضع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لمساتها النهائية على أغنية جديدة للنجم المصري حمادة هلال.

وفي معلومات حصرية لـ “بصراحة” علمنا بعض تفاصيل التعاون الذي سيجمع لايف ستايلز ستوديوز وحمادة هلال من خلال أغنية بعنوان “آية في الجمال” إيقاعية شبابية تناسب أجواء الصيف وحفلات موسيقية المباشرة

وهي من كلمات الشاعر محمود عليم، من الحان beno والتوزيع الموسيقي للفنان اللبناني الموهوب هادي مسره.

لا شك في ان حمادة هلال، الذي احتفل منذ أشهر بحصوله على درع يوتيوب لتخطي قناته الرسمية حاجز المليون مشترك، سيطل بروح جديدة ورؤية مختلفة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تحرص على تقديم #فن راقٍ من خلال توجهها لكافة الأذواق الفنية والفئات العمرية.

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تتوج أغنية “آية في الجمال” التعاون الأول بين الشركة وهلال، وسيكون للعمل وقعه المميز على الساحة الفنية خاصة ان لايف سايلز ستوديوز تعتمد مع كل اصدار جديد خطة تسويقية ضخمة على كافة الوسائل الاعلامية.